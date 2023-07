Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinə rəis təyinatı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Pərviz Sədrəddinov gətirilib.

Qeyd edək ki, Pərviz Sədrəddinov bundan əvvəl "Kapital Bank"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.