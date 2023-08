Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, idarə əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində korrupsiya faktları ilə bağlı icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi saxlanılıb.

Əməliyyat nəticəsində Tərtər RİH-in Memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri baş memar Tofiq Kərimov saxlanılıb.

