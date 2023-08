Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bundan sonra kağız daşıyıcı vasitəsilə daxil olan müraciətlərdə vətəndaşın mobil nömrəsi qeyd olunarsa, həmin müraciətlərin qeydiyyatı və cavablandırılması barədə müraciət sahibinə SMS-bildiriş göndərəcək.

Metbuat.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, indiyə qədər yalnız elektron müraciət edən vətəndaşların elektron poçt ünvanlarına və mobil telefon nömrələrinə müraciətlərinin qeydiyyatı barədə bildirişlər göndərilirdi.

