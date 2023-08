Dünən axşam Azərbaycanda Super Ay hadisəsi müşahidə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Super Ayı Azərbaycan ərazisində saat 20:19-dan başlayaraq bütün gecə ərzində müşahidə etmək olub.



Qeyd edək ki, avqust ayında Yer kürəsinin sakinləri iki dəfə Super Ay astronomik hadisəsini müşahidə edə biləcəklər. İkinci Super Ay hadisəsi avqustun 30-dan 31-nə keçən gecə müşahidə olunacaq.

