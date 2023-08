Vətən müharibəsi şəhidi Orxan Çobanovun atası Zahid Çobanov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhid atasının dəfn mərasimində Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rzayev, yerli hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid ailələri,qazilər və içtimayyət nümayəndələri iştirak ediblər.

