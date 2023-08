Nazirdən maddi çətinlik çəkən yaşlılara qəribə tövsiyə - "Kuryer işləyin"

Böyük Britaniyanın əmək naziri Mel Stride maddi çətinlik içində olan yaşlı şəxslərə qəribə tövsiyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, maddi çətinliklə üzləşən təqaüdçülər velosipedə kuryer kimi fəaliyyət göstərə bilər. Nazir qalmaqallı açıqlamanı "The Times" qəzetinə verib. O bildirib ki, maddi çətinlik çəkən yaşlılar əvvəllər ağlına belə gətirmədikləri şeyləri etmək barədə düşünməlidir.

“Ümumilikdə gənclərin üstünlük verdiyi kuryer işlərində yaşı 50-dən çox olan şəxslər də işləyə bilər. Əgər qocalıqda həyat tərzinizi qorumaq istəyirsinizsə, bunu etməlisiniz” - Mel Stride deyib.

Nazir işəgötürənləri yaşlı insanların iş həyatına qayıtması üçün lazımi şərait yaratmağa çağırıb. Stride bildirib ki, yaşlı insanlar düşdükləri vəziyyətdən xəbərdar olmalı və fürsətlərdən istifadə etməlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.