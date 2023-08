Ermənilər Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulluğunun binası qarşısında aksiya keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, qondarma iddialarla keçirilən aksiya Los-Ancelesdəki erməni icması tərəfindən təşkil olunub.

Aksiya iştirakçıları Laçın yolunun açılması və Qarabağda yaşayan ermənilərin “blokada”dan çıxarılmasına çağırış edən absurd şüarlar səsləndirirlər.

Onlar Konsulluq binasına girişi bağlayıb, çadırlar qurublar.

