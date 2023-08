"Kişi uşaq hovuzuna tullanıb ölüb, sərxoş imiş" - TƏFƏRRÜAT / VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Sumqayıtda hovuza tullanan kişi ölüb.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bədbəxt hadisə dəniz kənarındakı restoranların birinə baş verib.

İstirahət mərkəzinin əməkdaşı Orxan Əliyev iddia edib ki, həmin şəxslər sərxoş olublar. gecə saatlarında əraziyə polis də çağrılıb.

Məkanı tərk etmək istəməyən şəxslərdən biri - 35 yaşlı Elşad Rəsulov hovuza baş vurub və boynu qırılıb.

Sumqayıt şəhəri Polis İdarəsindən bildirilib ki, faktla bağlı bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.