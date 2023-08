Bakı şəhərinin Nizami rayonunda dördmərtəbəli orta məktəb binasında yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, binanın zirzəmisində 15 m² sahədə məişət tullantıları yanıb.

"Məktəb binası yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb",- deyə qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.