Avropada qazın qiyməti təxminən 11% ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ICE London Fond Birjası"nın məlumatlarında deyilir.

Məlumata görə, qazın qiyməti 1000 kubmetr üçün 330 dollara enib.

