Bakıda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib

NİİM-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qəza paytaxtın Ziya Bünyadov prospektinin Azadlıq prospekti ilə kəsişməsində qeydə alınıb. Hazırda qəza səbəbindən Azadlıq prospekti ilə kəsişmədən üzü metronun “20 Yanvar” stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb. Hadisə yerinə yol polisi əməkdaşları cəlb olunub və sıxlığın aradan qaldırılması üçün işlər görülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.