Şəhid anası vəfat etdi - FOTO

Vətən müharibəsi şəhidi Elnur Şirinzadənin anası Gültəkin Şirinova dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhidin anası yaşadığı Yevlax rayonunda dəfn edilib.

Qeyd edək ki, 1998-ci il təvəllüdlü Elnur Şirinzadə Memarlıq və İnşaat Universitetinin tələbəsi olub. O, 2020-ci ildə könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulub. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı, oktyabrın 13-də şəhid olub. Yevlax rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. E. Şirinzadə "Vətən uğrunda” və "Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

