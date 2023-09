Avqustun 31-də Məhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasından məlumat verilib.

Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov çıxış edərək ədalət mühakiməsinin və məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə qarşıda duran vəzifələri diqqətə çatdırıb, bu istiqamətdə icra edilmiş və icrası hədəflənən işlər barədə məlumat verib.

İclasda məhkəmə fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə, habelə hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, hakim vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi və digər məsələlərlə bağlı məruzələr dinlənilib, bir sıra hüquqi akt layihələri üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

Həmçinin dövrün tələbi və hakimliyə namizədlərin çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınaraq, Məhkəmə-Hüquq Şurasının “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na imtahan mərhələlərinin sayının 6-dan 4-ə endirilməsi və namizədlər üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması üzrə yenilikləri əks etdirən müvafiq dəyişikliklər olunub.

Bundan başqa, iclasda hakimlərin intizam icraatı üzrə işlərə baxılıb. Eyni zamanda, təqaüdə yola salınan hakimlər uzun illər məhkəmə sistemində öz fəaliyyətləri ilə ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılmasına əhəmiyyətli töhfələr verdiklərinə görə fəxri fərmanlarla təltif ediliblər.

