Arda ilə Ançelotti anlaşa bilmir - Futbolçunun tələbi bilindi

“Real Madrid”də oyun şansı əldə etməkdə çətinlik çəkən Arda Gülerin istədiyi mövqedə oynamadığı irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Karlo Ançelotti onu Luka Modriçin mövqeyində oynatmaq istəyir. İspaniya mediasının məlumatına görə, Arda Modriçin mövqeyində deyil, hücum mövqelərinə yaxın oynamağı sevir. Bildirilir ki, Ançelotti və texniki heyət ondan topu paylaya bilən mərkəz oyunçusu kimi istifadə etmək istəyir. İtalyan jurnalist Fabrizio Romanonun xəbərinə görə, Luka Modriç mövsümün sonunda karyerasını bitirmək fikrində deyil.

Xorvatiyalı ulduz “Real”la daha bir il müqavilə imzalaya bilər. Modriç qalsa, Ardanın forma həsrəti gələn mövsüm də davam edə bilər. Xəbərdə deyilir ki, Arda “Real”da ayrılmaq istəsə rəhbərlik ona şərait yarada bilər.

