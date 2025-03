6 azyaşlı tonqalda xəsarət aldı

Torpaq çərşənbəsində altı nəfər tonqalda xəsarət alma ilə bağlı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə (TƏBİB) müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib.

Məlumatda qeyd olunub ki, müraciətlər Xətai, Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu, Qaradağ rayonlarının ərazisindən daxil olub.

"Xəsarət alan 8 yaşlı qız hər iki qolun və qarın nahiyəsinin termiki yanığı diaqnozu ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdindəki Yanıq Mərkəzinə hospitalizasiya olunub. Digər xəsarət alan 5, 6 və 11 yaşlı oğlan uşaqları isə bədənin müxtəlif nahiyələrinin yüngül termiki yanığı diaqnozu ilə yerində tibbi xidmət göstərilib. İki azyaşlının isə tibbi xidmətdən imtinası qeydə alınıb",- məlumatda vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.