İlham Rəhimova sanksiya tətbiq edildi

Avstraliya hökuməti Rusiyanın 14 vətəndaşına qarşı maliyyə sanksiyaları və səyahət məhdudiyyətləri tətbiq edib.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Avstraliya Xarici İşlər Nazirliyinin saytında yer alıb.
Məlumata görə, Avstraliya həmin şəxslərin Rusiyada siyasi müxalifətin qarşısının alınmasında, eləcə də Ukraynadakı müharibəyə yardımda iştirak etdiyini hesab edir.
Qeyd olunub ki, sanksiyalar Avstraliyanın XİN rəhbəri Penni Vonqun Rusiyada müxalifət liderlərindən biri, ötən ilin fevralında həbsxanada vəfat edən Aleksey Navalnının həyat yoldaşı Yuliya Navalnaya ilə görüşü ərəfəsində elan edilib. Görüşün bu gün keçirilməsi planlaşdırılır.
“Sirena” teleqram kanalı isə sanksiya siyahısında yer alan şəxslərin adlarını açıqlayıb. Bildirilib ki, həmin siyahıda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə yaxınlığı ilə tanınan biznesmen İlham Rəhimov, Tatarıstanın keçmiş prezidentinin oğlu Radik Şaymiyev, Moskva merinin müavini Maksim Liksutovun da adı var.
Onu da qeyd edək ki, bu gün Böyük Britaniya da Rusiyaya qarşı sanksiya siyahısını genişləndirib. Britaniyanın siyahısında isə Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun anası Ayman Kadırova, eləcə də bir neçə gənclər təşkilatları yer alıb.