Tanışlıqda pula önəm verən bürc - Lüks həyatı sevirlər

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclərin qadın nümayəndələri üçün pul və maddi imkanlar həyatın ayrılmaz hissəsidir. Onlar üçün maliyyə sabitliyi yalnız rahatlıq yox, həm də özünü təhlükəsiz hiss etmək deməkdir.
Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu xüsusiyyət daha çox Buğa bürcünün qadınlarında müşahidə olunur. Onlar zəhmətsevərdir, pul qazanmağı və yığmağı bacarırlar. Lüks həyat, keyfiyyətli geyim və dadlı yeməklər Buğa qadınları üçün önəmlidir.
Astroloqlar bildirir ki, Buğa qadınları münasibətlərdə də maddi tərəfi nəzərə alır. Onlar üçün tərəfdaşın sabit gəliri və gələcəyə inam yaratması vacibdir.
Buğa qadınları pula olan sevgisini gizlətmir, amma onlar bunun üçün çox çalışır və öz zəhmətləri ilə əldə etdiklərini qiymətləndirirlər.