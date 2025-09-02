Tanışlıqda pula önəm verən bürc - Lüks həyatı sevirlər

Tanışlıqda pula önəm verən bürc -
01:15 2 Sentyabr 2025
175 Maraqlı
Anar Türkeş
A- A+

Astroloqların fikrincə, bəzi bürclərin qadın nümayəndələri üçün pul və maddi imkanlar həyatın ayrılmaz hissəsidir. Onlar üçün maliyyə sabitliyi yalnız rahatlıq yox, həm də özünü təhlükəsiz hiss etmək deməkdir.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, bu xüsusiyyət daha çox Buğa bürcünün qadınlarında müşahidə olunur. Onlar zəhmətsevərdir, pul qazanmağı və yığmağı bacarırlar. Lüks həyat, keyfiyyətli geyim və dadlı yeməklər Buğa qadınları üçün önəmlidir.

Astroloqlar bildirir ki, Buğa qadınları münasibətlərdə də maddi tərəfi nəzərə alır. Onlar üçün tərəfdaşın sabit gəliri və gələcəyə inam yaratması vacibdir.

Buğa qadınları pula olan sevgisini gizlətmir, amma onlar bunun üçün çox çalışır və öz zəhmətləri ilə əldə etdiklərini qiymətləndirirlər.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Arzularına çatacaq 3 bürc -

Arzularına çatacaq 3 bürc - Möhtəşəm sürpriz olacaq

01 Sentyabr 2025 20:04
Bu bürclər sentyabrda yeni iş imkanı tapacaq

Bu bürclər sentyabrda yeni iş imkanı tapacaq

31 Avqust 2025 17:25
Ən çox tatu edən kimi tanınırdı -

Ən çox tatu edən kimi tanınırdı -FOTO

31 Avqust 2025 01:03
Bu bürclər üçün sentyabrda yeniliklər olacaq

Bu bürclər üçün sentyabrda yeniliklər olacaq

30 Avqust 2025 17:13
Pulun sevmədiyi 4 bürc -

Pulun sevmədiyi 4 bürc - Qazanclarının bərəkəti olmur

30 Avqust 2025 01:15
Azərbaycanda bu kəndlərdə heç kim yaşamır -

Azərbaycanda bu kəndlərdə heç kim yaşamır - SİYAHI

29 Avqust 2025 22:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tanışlıqda pula önəm verən bürc -

02 Sentyabr 2025 01:15

Putin və Tramp Zelenski ilə görüşlə bağlı hələ razılıq əldə etməyib -

02 Sentyabr 2025 00:27

Rusiya Ursula von der Leyenin təyyarəsinə müdaxilə edib -

01 Sentyabr 2025 23:45

Azərbaycanlı qadın Finlandiyada öldürüldü

01 Sentyabr 2025 23:24

Taksi qiymətləri bahalaşacaq? -

01 Sentyabr 2025 22:53

Türkiyə etibarlı tərəfdaşdır -

01 Sentyabr 2025 22:49

Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? -

01 Sentyabr 2025 22:44

Bakıda tələbələrin kirayə ev tapması çətinləşir -

01 Sentyabr 2025 22:31

Xərçəng olmamaq üçün bunları edin

01 Sentyabr 2025 22:20

"Fənərbaxça" ulduz futbolçunun transferini açıqladı -

01 Sentyabr 2025 22:15