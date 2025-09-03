“WhatsApp”a gizlilik funksiyası gəldi - Bağlamaq olacaq

20:27 3 Sentyabr 2025
“WhatsApp” statuslarla bağlı yenilik üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən “WhatsApp” istifadəçiləri statuslarını yalnız müəyyən edilmiş yaxın çevrə ilə paylaşa biləcəklər. Bundan əvvəl Instagram-da "Yaxın Dostlar" seçimi adlı oxşar funksiya istifadəyə verilmişdi. Buna qədər, “WhatsApp” status paylaşmaq üçün “Bütün əlaqələrim”, “Əlaqələrim istisna olmaqla”, “Yalnız bu insanlarla paylaşın” olmaqla üç seçim təklif edirdi. “Yalnız bu insanlarla paylaşın” seçimi əsasən yaxın dostlar üçün seçilirdi. Yeni funksiya bu prosesi xeyli asanlaşdırır. “WhatsApp”ın beta versiyasında istifadəyə verilən yeniliyə əsasən istifadəçilər məxfilik parametrlərindən “Yaxın dostlar” siyahısı yarada biləcəklər.

İstifadəçilər statusları bütün kontaktları ilə və ya yalnız bu siyahı ilə paylaşa biləcəklər. Yaxın dostlarla paylaşılan statuslar Instagram-da olduğu kimi xüsusi rəngli üzüklə qeyd olunacaq. Siyahı tamamilə gizli olacaq və başqaları hansı istifadəçilərin əlavə edildiyini və ya silindiyini müşahidə edə bilməyəcək.

"WhatsApp"a gizlilik funksiyası gəldi -

