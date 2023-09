Taksi sürücüləri sertifikatı necə almalıdır? - İZAH

Taksi sürücülərinin təlim keçmələri üçün mərkəzlərin sayı artırılır.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən bildirir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, taksi xidməti sektorunda göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu sahədə mövcud qanunvericilik bazasının günümüzün tələbinə uyğunlaşdırılması məqsədilə mühüm islahatlara başlanılıb.

Belə ki, taksi fəaliyyəti göstərmək istəyən hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar buraxılış vərəqəsi əldə etməli, taksi kimi istifadə olunan nəqliyyat vasitəsi üçün icazə kartı almalı və sürücülər üçün nəzərdə tutlan xüsusi təlimlərdən keçməlidirlər.

Taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair oktyabrın 1-də qüvvəyə minəcək qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün təlimlər keçirilir.

Taksi sürücülərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə artıq bir həftədir ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) Təlim-Tədris Mərkəzində təlimlər keçirilir. 5 günlük xüsusi hazırlığı müvəffəqiyyətlə bitirən 25 sürücüyə artıq şəhadətnamələr də təqdim olunub.

Müvafiq sahə üzrə yüksək ixtisaslı və təcrübəli müəllim heyəti qruplarda dərsləri davam etdirir. Təlim-Tədris Mərkəzindəki təlimlərdə iştirak etmək istəyən taksi sürücüləri Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti, 39C ünvanında yerləşən mərkəzin inzibati binasına, həmçinin, AYNA-nın “1181” Çağrı Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

Sürücü sayını nəzərə alaraq və tədris prosesini sürətləndirmək məqsədilə Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin müəyyən etdiyi peşə məktəblərində də təlimlərə başlanılıb. Bu təlimlərdə iştirak etmək istəyənlər isə qeydiyyat üçün https://forms.office.com/r/F8K5hMJsSH elektron ünvanına müraciət etməlidirlər.

