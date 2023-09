Vətən müharibəsi şəhidləri Musa və Tural Həsənov qardaşlarının atası Tapdıq Həsənov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, T.Həsənov Mingəçevir şəhərində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Musa şəhid olduqdan bir neçə gün sonra Tural da Suqovuşan istiqamətində şəhid olub.

