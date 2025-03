Gəncədə kəbab bişirmək istəyən şəxs ehtiyatsızlıq nəticəsində yanıq xəsarətləri alıb.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində baş verib.

59 yaşlı S. Paşayeva həyətində oğlu ilə birlikdə kəbab bişirərkən oğlu bilmədən yanan oda benzin töküb.

Nəticədə qadının əl və üz nahiyələri yanıb.

O, dərhal xəstəxanaya çatdırılıb və müalicəsi davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.