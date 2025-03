Bərdədə ibtidai sinif müəllimi vəfat edib.

Mütbuat.az xəbər verir ki, Bərdə rayon Əmirli kənd tam orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi kimi çalışan 1965-ci il təvəllüdlü Nisəxanım Musa qızı Fərzəliyeva dünyasını dəyişib.

Onun uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etdiyi bildirilib.

