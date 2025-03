İlin ilk Günəş tutulmasının görüntüləri dərc olunub.

Metbuat.az tutulma hadisəsi 3 saat 52 dəqiqə 50 saniyə davam edib.

Bu, qismən Günəş tutulması olub, Böyük Britaniya, Almaniya, İspaniya, Qrenlandiya, Poşa və eləcə də Seneqalda görünüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.