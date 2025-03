Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyəti Qrenlandiyanı əldə etməyə nail olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp “NBC News”a müsahibəsində bildirib.

“Biz Qrenlandiyanı əldə edəcəyik. Bəli, yüz faiz”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.