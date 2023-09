"Sülhməramlıların müşayiəti ilə döyüş sursatı və digər təchizat separatçıların döyüş mövqelərinə çatdırılır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Caliber" məlumat yayıb. Onlar döyüş sursatlarını Xankəndi-Kərkicahan-Xəlfəli yolu ilə daşıyırlar.

