Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrı yeni mövsümdə maraqlı səhnə əsərləri ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az teatrın sentyabr repertuarını təqdim edir:

15 sentyabr- “Qarabağnamə”

16 sentyabr- “Ölülər”

17 sentyabr- “Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran”

21 sentyabr- “Küknarlara məktub”

22 sentyabr- “Şükriyyə”

23 sentyabr- “Xurşidbanu Natəvan”

24 sentyabr- “Ah, bu uzun sevda yolu”

28 sentyabr- “Manqurt”

29 sentyabr- “Dəli yığıncağı”

30 sentyabr- “Filumena Marturano”

