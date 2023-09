Sabah Bakıda Azərbaycan-İran birgə hərbi komissiyasının iclası keçiriləcək

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının nümayəndə heyəti iki ölkə arasında hərbi və müdafiə sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərinin müzakirə olunacağı iclasda iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana səfər edəcək.

Heyətdə İran müdafiə nazirinin müavini, briqada generalı Mehdi Fərhi də var.

