Heydər Babayevin bu görüntüsü təəccüblə qarşılandı - VİDEO

Sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevin hər kəsi təəcübləndirəcək videosu yayılıb.

Metbuat.az bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, videodan keçmiş nazirin quş saxlamaqla ciddi məşğul olduğu bəlli olur. Onun danışıqları əvvəlcə ciddi siyasi hadisələri təhlil etdiyi təəsüratı yaradır. Sonradan məlum olur ki, sabiq nazir quş saxlamağın qaydalarından bəhs edir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

Qeyd edək ki, 1957-ci il təvəllüdlü Babayev Heydər Aydın oğlu 1999-cu ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışıb. 2005-2008-ci illərdə İqtisadi İnkişaf naziri olub.

