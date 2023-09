Kreml regiondakı gərginlikdən narahatdır - Peskov

Kreml Bakı ilə İrəvan arasında gərginliyin səngiməməsindən və bəzi bölgələrdə gərginliyin artmağa meylindən narahatdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib:

“Gərginliyin səngiməməsindən və hətta bəzi sahələrdə artmağa meylli olmasından narahatıq”,- deyə o qeyd edib.

Kreml sözçüsü bildirib ki, Rusiya təhlükəsizliyin etibarlı təminatçısı olaraq qalır.

