Almaniya Bundesliqasında 4-cü tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma keçirilib.

"Qarabağ"ın Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki rəqibi "Bayer" səfərdə "Bavariya" ilə qarşılaşıb və heç-heçə edib - 2:2.

Almaniya Bundesliqası, 4-cü tur

15 sentyabr

Bavariya - Bayer - 2:2

Qollar: H.Keyn, 7, L.Qoretska, 86 - Qrimaldo, 24, E.Palasios, 90+4 (pen.)

