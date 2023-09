Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Ağayev Rüfət Xanəhməd oğlunun silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində açılan atəşdən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağayev Rüfət 15 ayın əsgəri olub. O, Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən qəbiristanlığında dəfn edilib.

