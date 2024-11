Azərbaycanda bəzi seçki dairələrinin hüdudlarına qismən dəyişiklik ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsələ Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasının gündəliyində yer alıb.

Həmin seçki dairələri 1, 2, 43, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 101, 102, 103, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 və 117 saylı seçki dairələridir.

