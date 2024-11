Sabah Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MSK sədri Məzahir Pənahov açıqlama verib.

İclasda bələdiyyə seçkilərinin təyin edilməsi məsələsi müzakirə olunacaq.

