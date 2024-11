On doqquz yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, B Liqasının 5-ci qrupunda yer alan yığma İsveçrə ilə üz-üzə gəlib. Kiprin “Kouklia Community” stadionunda təşkil olunan qarşılaşma rəqibin 7:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan seçməsi növbəti görüşlərini Estoniya və İsveçrə kollektivlərinə qarşı keçirəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.