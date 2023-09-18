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"Trabzonspor"dan "Beşiktaş"a 3 cavabsız qol

"Trabzonspor"dan "Beşiktaş"a
09:01 18 Sentyabr 2023
48 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Türkiyə Superliqasında 5-ci turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən daha 4 görüş keçirilib.

“Fənərbaxça” “Antalyaspor”u, “Trabzonspor” “Beşiktaş”ı məğlub edib. Səfərdə “İstanbulspor”la qarşılaşan “Başakşəhər” mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb.

17 sentyabr

"Fənərbaxça" – "Antalyaspor" - 3:2
Qollar: Dzeko, 45+1. İ.C.Kahveçi, 56. Şimanski, 80 – Buksa, 31; 64.

"İstanbulspor" – "Başakşəhər" - 0:2
Qollar: Pelkas, 52. Fiqeyredo, 90.

"Alanyaspor" – "Kasımpaşa" - 3:3
Qollar: Kordova, 18. Novais, 24; 51 – Fall, 45+2. A.Kara, 79. Ben Uanes, 87.

"Trabzonspor" – "Beşiktaş" - 3:0
Qollar: Onuaçu, 29. Bakasetas, 41. Vişça, 61.

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metbuat.az

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