Bu gün Füzuli rayonunda yol qəzasında və ermənilərin Xocavənddə törətdiyi terror aktı nəticəsində həlak olan polis əməkdaşlarının adları və fotoları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.