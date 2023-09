Azərbaycanın antiterror əməliyyatına Rusiya XİN-dən REAKSİYA

"Hazırda Azərbaycan tərəfi ilə təmasdayıq. Yekunda Rusiya XİN xətti ilə bəyanat veriləcək.Xəbərdarlığa gəldikdə isə, biz Azərbaycan tərəfindən məlumat alırıq".

Metbuat.az bildirir ki, bu sözləri Rusiya XİN rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib. Azərbaycanın Qarabağda lokal xarakterli antiterror əməliyyatına başlamasını elan etməsinə münasibət bildirən Zaxarova qeyd edib:

“Vəziyyəti həll etmək üçün nə etmək lazım olduğunu bilirik: razılaşmaları icra etmək və vəziyyəti təhrik etməməmək lazımdır”

