Zaxarova Ermənistanı belə ələ saldı - "Necə olsun?"

Rusiya XİN rəsmisi Mariya Zaxarova Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurası və Rusiya Sülhməramlı Kontingentini Qarabağdakı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırmasına istehzalı cavab verib.

Metbuat.az bildirir ki, Zaxarova Telegram kanalında yazıb:

“Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi BMT Təhlükəsizlik Şurasını və Rusiya sülhməramlılarını Azərbaycanın Qarabağdakı hərbi əməliyyatlarını dayandırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. Bəs, rəsmi İrəvanın Qarabağı Azərbaycana məxsus olduğunu tanıması necə olsun?”

