Rusiyanın Qarabağda silahdan istifadə hüququ yoxdur.

Metbuat.az "Interfax"a istinadən bildirir ki, bunu Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin sədri Andrey Kartapolov deyib. Rusiyalı general-polkovnik Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi lokal antiterror tədbirlərini şərh edərkən qeyd edib:

“Nə qədər ki, Rusiya sülhməramlılarının özləri təhdid edilmir, onların silahdan istifadə etmək hüququ yoxdur”.



