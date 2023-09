Xankəndi-Xocalı yolunun kənarında yerləşən qanunsuz erməni silahlılarına məxsus yanacaq sürtgü anbarı məhv edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə görüntüləri Caliber yayıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.