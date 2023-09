Separatçılar bu günkü antiterror tədbirlərində 25 nəfərin öldüyünü, 138 yaralının olduğu bildirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qondarma rejimin "ombdusmanı" Q. Stepanyan deyib.

