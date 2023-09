Müdafiə Nazirliyinin komando heyətinin irəliləməsinin qarşısını alan 1-259 nömrəli düşmən postuna artilleriya zərbələrinə düzəlişlər edilməklə köməklik göstərilmiş və dislokasiya ərazisində çıxan 1 ədəd zirehli döyüş texnikası məhv edilib.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

