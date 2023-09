Xocavənd şəhərinin “meri” Aznavur Saryan antiterror tədbirləri nəticəsində öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı TASS agentliyi yazıb.

Məlumata görə, o, Azərbaycan hərbçilərinə silahlı müqavimət göstərdiyi üçün məhv edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.