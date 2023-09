Bizim texniki vasitələrimizin müşayiəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin könüllü olaraq geri çəkilməsinə şərait yaradılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov mətbuat üçün təşkil olunmuş brifinqdə deyib.

Anar Eyvazov qeyd edib ki, bu kimi hallarda geri çəkilən hərbi birləşmələrə heç bir zərbə endirilməyib.

