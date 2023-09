Azərbaycan tərəfi lokal antiterror tədbirlərini həyata keçirməyə məcbur oldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev Xarici İşlər Nazirliyində Bakıda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri üçün brifinqdə deyib.

O qeyd edib ki, üç ilə yaxındır, Ermənistan vaxt itkisinə səbəb olub: “Bu gün artıq antiterror tədbirlərindən sonra razılıq əldə olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Qarabağda qalan qalıqlarının tərksilah edilməsi həyata keçiriləcək”.

