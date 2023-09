Antiterror tədbirində Ermənistanın nə qədər itkisi olub?

Xəbər verdiyimi kimi, 19-20 sentyabr tarixlərində Azərbaycanda Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başlayıb. 24 saatdan az davam edən tədbirlər zamanı qarşı tərəfin döyüş mövqeləri məhv edilib.

Metbuat.az xəər verir ki, erməni KİV-nin məlumatına görə, aparılmış antiterror tədbirləri zamanı ölən erməni hərbçilərin sayı hələ müəyyənləşdirilir.

Erməni nəşrləri qeyd edir ki, Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri indiyədək Azərbaycanın antiterror tədbirləri zamanı ölənlərin gah 200, gah da 400 olduğu iddia edir. Hələ ki, dəqiq rəqəm söylənilməyib.



