İtaliyanın keçmiş prezidenti Corcio Napolitano vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 98 yaşında Romada müalicə aldığı klinikada dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İtaliya tarixində iki dəfə prezident seçilən ilk şəxs olan Napolitano olub.

