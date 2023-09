Qarabağın erməniəsilli sakini azərbaycanlılarla birgə yaşamaq istədiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməniəsilli şəxs Baku tv-yə bildirib ki, Azərbaycan millətini çox sevir.

"Mən Azərbaycan millətini çox sevirəm".

