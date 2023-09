Quba şəhəri Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Kənd Təsərrüfatı paytaxtı seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Təşkilatın Kənd Təsərrüfatı üzrə məsul nazirlərinin 2-ci iclası ilə bağlı keçirilən brifinqdə bildirib.

Növbəti Türk Dövlətləri Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı Nazirlərinin görüşünə qədər Quba şəhəri paytaxt olaraq qalacaq.

Qeyd edək ki, növbəti görüş Qazaxıstanda baş tutacaq.

