Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı videoçarx paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Vətən uğrunda döyüşən hər bir əsgər Qəhrəmandır!" adlı videoçarxda 44 günlük Vətən müharibəsi döyüşlərini əks etdirən görüntülər yer alıb.

